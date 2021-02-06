هناك عزيز أشتاق للُقياه.. شريف إكرامى يحيى الذكرى 13 لرحيل شقيقه..شاهد

أحيا شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز ، الذكرى 13 لرحيل شقيه أحمد، حارس مرمى منتخب الناشئين فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة، والتى أقيمت عام 1997 فى مصر.









ونشر إكرامى عبر حسابه الرسمى على انستجرام صورة لشقيقه وكتب: "١٥ عامًا مرت،ربّي تعلم ان هناك عزيزًا أشتاق لُلقياه، فبقدر شوقي لأخي الذي فرق بينى و بينه الموت وسع له في قبره وتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين".









يذكر أن أحمد إكرامى توفى يوم السبت 6 فبراير 2008، عن عمر يناهز 26 عامًا، وبدأ حياته الكروية فى عمر 8 سنوات، ولعب 9 مواسم متتالية كان خلالها الحارس الأساسى لكل فرق الناشئين بالنادى الأهلى، ثم انتقل صفوف الأهلى إلى الترسانة عام 2001 وتألق مع الشواكيش لكنه تعرض لإصابة فى الكتف تسببت فى اعتزاله لكرة القدم مبكرا.



























