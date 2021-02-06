اتحاد طلاب جامعة حلوان : مسابقات أونلاين و دورات لتنمية مهارات الطلاب

أعلن على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية و الفنية و الاجتماعية بنظام الاون لاين خلال اجازة نصف العام الدراسى و خلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.





واضاف على السيد فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الاتحاد يعمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بنظام الاون لاين فى مجالات الحاسبات و المعلومات و الابتكار لتأهيلهم لسوق العمل.





أشار على السيد الى مشاركة اتحاد الطلاب فى تنسيق عملية دخول الطلاب خلال ايام امتحانات الفصل الدراسى الاول الى لجان الامتحان ، حرصا على منع التجمعات و الوقاية من خطر كورونا .









أعلنت جامعة حلوان جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول لجميع الكليات، حيث سيتم اقامتها بداية من ٢٠ فبراير وفق قرارات وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات .



