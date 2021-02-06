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أحمد موسى يطالب المشاهدين بدعم هاشتاج # نفتخر_بجيشنا_الأبيض

السبت 06/فبراير/2021 - 08:48 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك هاشتاجًا متواجدًا على تويتر بعنوان #نفتخر_بجيشنا_الابيض، وهذا الهاشتاج لدعم الأطقم الطبية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أرجو من المتابعين التفاعل على هذا الهاشتاج".

وتابع موسى: "نحن نساند الأطقم الطبية الذين يعتبرون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "فخور بكل طبيب وكل الأطقم الطبية التي تعمل على إنقاذ حياة المصريين".

وتابع موسى: "فخورون برجال مصر اللي سايبين بيتهم لدعم القطاع الصحي في مصر".
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