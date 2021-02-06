أحمد موسى يطالب المشاهدين بدعم هاشتاج # نفتخر_بجيشنا_الأبيض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك هاشتاجًا متواجدًا على تويتر بعنوان #نفتخر_بجيشنا_الابيض، وهذا الهاشتاج لدعم الأطقم الطبية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أ رجو من المتابعين التفاعل على هذا الهاشتاج".





وتابع موسى: "نحن نساند الأطقم الطبية الذين يعتبرون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "فخور بكل طبيب وكل الأطقم الطبية التي تعمل على إنقاذ حياة المصريين".





وتابع موسى: "فخورون برجال مصر اللي سايبين بيتهم لدعم القطاع الصحي في مصر".