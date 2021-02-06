منطقة غير مخططة.. محمد الباز يطالب بتطوير عزبة الهجانة.. فيديو

أذاع الإعلامي محمد الباز، فيديو يعرض تفاصيل الحياة المعيشية لأهالى منطقة الهجانة وسط التكدس السكاني وضيق الشوارع، مناشدا المسئولين في الدولة بالتدخل لحل مشكلة التكدس السكاني وتطوير منطقة عزبة الهجانة.





وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «هذه المنطقة تحتاج إلي تدخل وعلاج سريع.. لأن الدولة تستمر في مواجهة كافة المناطق غير المخططة، وهذه المنطقة غير مخططة تماما».





وأشار: «أنا بناشد الرئيس السيسي للنظر لهذه المنطقة، لأن هناك مشروع قومي لإنهاء العشوائيات»، متابعا: «أنا مش عارف الناس متحملة العيشة في المكان دا ازاي».





وتابع: «نحن في احتياج إلي جهود الدولة الني تبذلها في مواجهة العشوائيات والمناطق الغير مخططة.. ومنطقة عزبة الهجانة غير مخططة وتعتبر عشوائية».



