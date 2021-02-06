ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منطقة غير مخططة.. محمد الباز يطالب بتطوير عزبة الهجانة.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 08:55 م
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
Advertisements
محمد القاضي
أذاع الإعلامي محمد الباز، فيديو يعرض تفاصيل الحياة المعيشية لأهالى منطقة الهجانة وسط التكدس السكاني وضيق الشوارع، مناشدا المسئولين في الدولة بالتدخل لحل مشكلة التكدس السكاني وتطوير منطقة عزبة الهجانة.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «هذه المنطقة تحتاج إلي تدخل وعلاج سريع.. لأن الدولة تستمر في مواجهة كافة المناطق غير المخططة، وهذه المنطقة غير مخططة تماما».

وأشار: «أنا بناشد الرئيس السيسي للنظر لهذه المنطقة، لأن هناك مشروع قومي لإنهاء العشوائيات»، متابعا: «أنا مش عارف الناس متحملة العيشة في المكان دا ازاي».

وتابع: «نحن في احتياج إلي جهود الدولة الني تبذلها في مواجهة العشوائيات والمناطق الغير مخططة.. ومنطقة عزبة الهجانة غير مخططة وتعتبر عشوائية».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر و تطوير عزبة الهجانة

السيسي يتوقف للحديث مع المواطنين.. وينصحهم بالالتزام بإجراءات الوقاية

مواطنون يهتفون لـ السيسي: «بنحبك يا ريس وتحيا مصر» .. شاهد

شاهد| السيسي يحيي سكان مصر الجديدة خلال تفقده مشروعات الطرق

نائب: اهتمام الرئيس بمحاور مصر الجديدة ومدينة نصر يغير حياة المواطنين

ترشيحاتنا

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

الأهلي: لا ضغوط على اللاعبين وسنرفع اسم مصر امام بايرن ميونخ

اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

العالمي.. محمد رمضان يشعل انستجرام بصورة جديدة | شاهد

دراسة جديدة تكشف سبب ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية

الصلح خير..بايدن يغازل القادة الأفارقة.. وحقيقة تدخله لصالح مصر في سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ

مفاجأة مذهلة.. نوع من المكسرات منظف سحري للملابس

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا