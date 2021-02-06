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الأرخص عالميا وفاعليته 91٪.. طبيب يكشف أبرز مزايا لقاح كورونا الروسي

السبت 06/فبراير/2021 - 09:08 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمود الأفندي  أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالاكاديمية الروسية، إن اللقاح الروسي يعتبر من افضل اللقاحات المتواجدة عالميا .

وأضاف  محمود الأفندي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  فعالية اللقاح الروسي 91% ويعتبر ارخص لقاح في العالم، وتكنولوجيا تصنيع اللقاح الروسي سهلة ويمكن تخزينه في درجة حرارة الثلاجة العادية ".

 وتابع محمود الأفندي:" عندما أعلن بوتين عن اللقاح الروسي بدأت الحرب على هذا اللقاح  من دول كثيرة في العالم".

واكمل محمود الأفندي:"  دول كثيرة غير قادرة على الحصول على باقي الدفعات من لقاحات كورونا وهذا ما حدث في الاتحاد الاوروبي ، وبدأ الاتحاد الأوروبي النظر إلى اللقاح الروسي والبدء في الحصول عليه ".

 وتابع محمود الافندي:"  الاتحاد الأوروبي لم يحصل على الجرعات الكافية التي طلبها من شركة فايزر، واتجه إلى اللقاح الروسي بعدما تأكدوا من امان وفعالية اللقاح" مضيفا:" وقاية لقاح روسيا يمتد لـ عامين والاثار الجانبية للقاح الروسي مماثلة للقاحات العادية  ومنها تكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف ولم تظهر اعراض ثقيلة على من حصل عليه ولم يتم رصد وفيات مطلقا".
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