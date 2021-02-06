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رياضة

أول رد من علي محمد علي عقب اختياره للتعليق على مباراة الأهلي والبايرن

السبت 06/فبراير/2021 - 09:02 م
علي محمد علي
علي محمد علي
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حسن العمدة

أكد علي محمد علي المذيع بقنوات بين سبورت أنه سعيد بالتواجد للتعليق علي مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي لكأس العالم للاندية. 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن: "الأهلي بطل أفريقيا سوف يواجه بايرن ميونخ بطل أوروبا وهذه المباراة ستكون البداية الحقيقة لكأس العالم للأندية وأن هذه المباراة ستكون قوية للغاية". 

وأكمل"البطولة دائما تزداد لمعان وبريق خاص حال تواجد الأهلي في البطولة وتكون الانظار متجهة بشكل كبير نحو البطولة بسبب شعبية الأهلي الذي يتواجد للمرة السادسة في البطولة". 

وأردف"يجب علي لاعبي الأهلي الإستمتاع بالمباراة لأنها لن تتكرر كثيرا وهي إحتكاك قوي للاعبي الأهلي وستزيدهم خبرات كثيرة دون النظر عن نتيجة المباراة، وكل شئ وارد ومن الممكن أن يحقق الأهلي نتيجة طيبة ويصعد للمباراة النهائية". 

واختتم"مباراة الأهلي وبايرن ميونخ هي بطولة في حد ذاتها وهي بطولة خاصة لجماهير الأهلي الكبيرة والتي سوف تستمتع بمشاهدة المباراة الكبري أمام بطل أوروبا وأتمني أن تليق المباراة بإسم الأهلي ومصر في نهاية المطاف".

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