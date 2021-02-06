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منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: هدفنا خدمة وإرضاء المواطن المصري

السبت 06/فبراير/2021 - 09:07 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن تقرير منظومة الشكاوي الحكومية الذي تم استعراضة اليوم أمام رئيس الوزراء يعد التقرير الشهري الخاص بالمنظومة، حيث يتم عرضة وفق دورية ثابتة وهناك بعد التقارير يتم إتاحتها وفقا للحالة.

وأكد "الرفاعي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على أن الحكومة تحرص على فتح قنوات تواصل مع المواطنين في كافة أنحاء الدولة، وذلك في أطار رغبة الحكومة في تلقي شكاوى المواطنين وحل أزماتهم.

وأضاف، نحرص على توفير سبل فعالة لتلقي كافة الشكاوى، معقبا: مكلفين بأهمية التعامل مع كافة الشكاوى والمشكلات التي يتم عرضها من خلال الإعلام او المواقع الإلكترونية.

وأوضح أن زيادة عدد الشكاوى يدل على مدى ثقة المواطنين بالمنظومة، معقبا: ليست كل الأمور المقدمة شكاوى ولكنها قد تكون حلول وغيرها، مشددا على أن هدف المنظمة هو خدمة وإرضاء المواطن المصري.

وفيما يخص أنواع الشكاوى، أوضح أن الشكاوى المتعلقة بالصحة تعم من أولى اهتمامات المنظومة، معقبا: لدينا فريق يعمل 24 ساعة من أجل متابعتهم وحل مشاكلهم، مقدما التقدير والشكر إلى الأطقم الطبية.
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