انطلاق برنامج «مهارات القرن 21» بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة

ويأتي البرنامج في سياق عناية مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بثقافة الطفل، بوصفها إستراتيجية دائمة في رؤية المكتبة وأهدافها، التي ترتكز على ربط الطفل السعودي بالثقافة الوطنية، والعمل على تنميته فكريا من خلال إنشاء نادي كتاب الطفل، ومكتبات الأطفال المتنقلة، والإصدارات الخاصة من كتب الأطفال، فضلا على المسابقات والفعاليات التي تعقدها المكتبة في مختلف المناسبات الوطنية.