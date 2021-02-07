السيسي: نثق في قدرة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.. ونواب: حديث الرئيس يؤكد درايته الكاملة بجوانب الأزمة.. وتعنت إثيوبيا فى القضية «سياسى»

رئيس أفريقية البرلمان لـ صدى البلد: انفراجة قريبة في أزمة سد النهضة بقيادة الكونغو

برلمانى: نؤمن بقدرة الرئيس السيسى فى التواصل مع الإتحاد الأفريقى لحل أزمة سد النهضة

برلمانية: سد النهضة سيضر بالمصالح المصرية بشهادة خبراء العالم









أكد عدد من النواب أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يؤكد أنه على علم ودراية بما يدور فى هذه الأزمة، كما توقعوا أن ي كون للكونغو دور فى حل أزمة سد النهضة، خاصة أن مصر دائما تتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة، وأوضحوا أن تعنت إثيوبيا تجاه مصر فى أزمة سد النهضة يعتبر "تعنت سياسى"، لكننا نثق فى الرئيس وحنكته السياسية ووطنيته وحبه لبلده.









فى البداية، قال النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن حديث الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يؤكد أن الرئيس على علم ودراية بما يدور فى هذه الأزمة.









وتوقع الجبلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تقوم الكونغو بدور إيجابى مع مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة وحدوث انفراجة فى هذا الملف، خاصة أنها ستكون مرحلة جديدة بوساطة جديدة بقيادة الكونغو، ونتمنى أن تصل لحل لهذه الأزمة.









وأكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن مصر تفضل الحلول الدبلوماسية مع أثيوبيا فى أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أننا نريد الوصول لحل عادل مناسب لجميع الأطراف.









وقال النائب سعداوى راغب، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان: "إننا نثق ونؤمن فى قدرة الرئيس السيسى فى التواصل مع الاتحاد الأفريقى لحل أزمة سد النهضة فى أقرب وقت ممكن".









وتوقع راغب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن يكون للكونغو دور فى حل أزمة سد النهضة، خاصة أن مصر دائما تتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة.









وأوضح أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى تبذل كل ما بوسعها لحل أزمة سد النهضة، ولم تتفان من خلال مجهوداتها لإنهاء هذه الأزمة.









وقالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن حديث الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يأتى فى إطار تفويض الشعب للرئيس السيسى بالدراسة الكاملة لأزمة سد النهضة.



وأضافت "عجمى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تعنت إثيوبيا تجاه مصر فى أزمة سد النهضة يعتبر تعنتا سياسيا، مؤكدة: "نثق فى الرئيس وحنكته السياسية ووطنيته وحبه لبلده".



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن حديث الرئيس السيسى جاء بناءً على ثقة الرئيس فى علاقة مصر بأفريقيا، وأن الكونغو سيكون لها دور فى إدارتها لأزمة سد النهضة، لأن مصر دولة لا تعتدى على أى دولة أخرى، ولكنها تسعى للحفاظ على حقوقها.



واختتمت عضو مجلس النواب: "كل خبراء العالم أثبتوا أن بناء إثيوبيا لسد النهضة سيضر بالمصالح المصرية".







وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، عبر الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز أثناءها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.









وتطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددًا في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.









وحرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معربًا عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.