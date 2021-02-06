برلماني: دعم الدولة للطاقة قضى على نقص البنزين وشح الغاز وانقطاع الكهرباء

أكد النائب محمد احمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الاستثمارات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية كان لها أبلغ الأثر في حجم الطاقة المنتجة في مصر والقضاء تماما على أزمات كانت تقلق مصر لعقود طويلة، مثل نقص البنزين ونقص الغاز وانقطاع الكهرباء.





وأضاف "الجبلاوي" خلال تصريحات له اليوم، أن البلد لم تتأخر وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، في توجيه الموارد لتطوير مصادر الطاقة في مصر ومواصلة الاستكشافات في الثروات المصرية، قائلاً: انعكس بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، واكتشاف حقول نفطية ضخمة مثل حقل ظهر وغيره، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء في مصر، أصبح في خبر كان بل أصبحت لدى مصر القدرة على تصدير الكهرباء لدول الجوار.



