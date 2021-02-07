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فيديو جراف

فيديو جراف.. تحدثت عن مفاتنها.. تفاصيل أزمة رانيا يوسف ونزار الفارس

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل في حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس وأطلقت رانيا تصريحات مثيرة عندما أجابت على أسئلة الإعلامي نزار الجريئة وسأل رانيا عن مفاتن جسدها ولماذا تبرزها وسألها عن أسباب ارتدائها لفساتين يبرز مؤخرتها.

رد رانيا يوسف كان مفاجئا عندما قالت "كل الفنانات بيلبسوا كدة كلهم بيبرزوا مؤخراتهم بس يمكن علشان أنا مؤخرتي مميزة شوية وهو ما عرضها للانتقاد من الكثيرين وطالب العض بتدخل نقابة المهن التمثيلية واتخاذ إجراء ضدها.


رانيا يوسف حاولت تبرير موقفها واتهمت نزار الفارس بالتحرش بها، ولمزيد من التفاصيل حول أزمة رانيا يوسف و نزار الفارس شاهد الفيديو جراف التالى.
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