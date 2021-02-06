شاهد يقدم معاينة تمثيلية أمام النيابة بعد مقتل سائق توك توك بالإسكندرية

أجرى سائق توك توك بمعاينة تصويرية لجريمة القتل أمام النيابة العامة ، في شارع 45 الرئيسي شرق الإسكندرية، فى الحادث الذى وقع مساء أمس لمقتل سائق توك توك من آخر بسبب أولوية تحميل الأدوار. أولوية





ولقي سائق توك توك، 50 سنة، مصرعه، وأصيب آخر، في مشاجرة بين عدد من سائقي التوك توك بشارع 30، في شارع 45 الرئيسي بحي المنتزة، شرق الإسكندرية.





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وقد تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، بلاغا من قسم شرطة المنتزة، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة استخدمت فيها آلات حادة بين الساقين.





وعلى الفور هرع ضباط القسم يرافقها الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت مساء اليوم الجمعة، بين سائقي التوك توك، على أسبقية تحميل أحد الركاب، فتعدى أحدهما على الآخر، فرد عليه بمفك في رقبته، فسقط جثة هامدة، فظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.





وسيطرت حالة من الذعر والهلع علي أهالي الشارع، حيث انتشرت دماء القتيل على الأرض حتى قدوم سيارة الإسعاف.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتبدأ التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.