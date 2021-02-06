ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد يقدم معاينة تمثيلية أمام النيابة بعد مقتل سائق توك توك بالإسكندرية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أجرى سائق توك توك بمعاينة تصويرية لجريمة القتل أمام النيابة العامة، في شارع 45 الرئيسي شرق الإسكندرية، فى الحادث الذى وقع مساء أمس لمقتل سائق توك توك من آخر بسبب أولوية تحميل الأدوار.

ولقي سائق توك توك، 50 سنة، مصرعه، وأصيب آخر، في مشاجرة بين عدد من سائقي التوك توك بشارع 30، في شارع 45 الرئيسي بحي المنتزة، شرق الإسكندرية. 

اقرأ أيضًا:

وقد تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، بلاغا من قسم شرطة المنتزة، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة استخدمت فيها آلات حادة بين الساقين. 

وعلى الفور هرع ضباط القسم يرافقها الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت مساء اليوم الجمعة، بين سائقي التوك توك، على أسبقية تحميل أحد الركاب، فتعدى أحدهما على الآخر، فرد عليه بمفك في رقبته، فسقط جثة هامدة، فظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وسيطرت حالة من الذعر والهلع علي أهالي الشارع، حيث انتشرت دماء القتيل على الأرض حتى قدوم سيارة الإسعاف. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتبدأ التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟