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محافظات

اليوم.. قافلة طبية في قرى الراشدة بمركز الداخلة في الوادي الجديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:01 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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منصور ابوالعلمين
تبدأ القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم الأحد، بقرية الراشدة في الوادي الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التى تستحق الرعاية الطبية اللازمة.  

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة تبدأ أعمالها، اليوم الأحد، وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتضم تخصصات طبية تشمل: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان .
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وأضاف، أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الداخلة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.
وعلى جانب آخر عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماعاً موسعاََ لمناقشة خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يهدف إلى تطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.
ووجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة لكل قطاع من القطاعات المستهدف تطويرها، تتضمن احتياجات ومطالب كل قرية والتنسيق بين كافة القطاعات للانتهاء من إجراءات البدء فى خطة التطوير.
وتشمل أعمال التطوير مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمى الذى سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
من جانب اخر نجحت جهود صندوق تحيا مصر في تحقيق التكافل الاجتماعي بين العديد من الأسر في محافظة الوادي الجديد.
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في تصريح صحفي إن صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة التضامن نجح في تجهيز ٨٠ شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج في الوادي الجديد.
أضاف الزملوط، أن صندوق تحيا مصر نجح ايضًا في توفير فرص عمل للشباب لعدد 67 اسرة على مستوى المحافظة، كما قام الصندوق بتوزيع ٤٥ طنًا من الدواجن و٨ أطنان من اللحوم و٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية للأسر الأولي بالرعاية.

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