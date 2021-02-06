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خطة تطوير شاملة.. برلماني: لا إنشاء لكوبري بجوار البازيليك بمصر الجديدة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:15 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب، إنه لا  يتم إنشاء كوبري جديد  في منطقة مصر الجديدة بجوار كنيسة البازيليك.

وأضاف  محمد السلاب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ما يحدث هو وضع مخطط عام لمصر الجديدة وتطوير شبكات الطرق والصرف والمياه وسيتم وضع دراسة كاملة لتطوير مصر الجديدة ".

وأضاف محمد السلاب:"  كل الجهات المعنية أكدت لي أنه لا يوجد إنشاء كوبري  في مصر الجديدة ولكن ما يحدث هو وضع مخطط كامل لتطوير مصر الجديدة من شبكات مياه وصرف صحي ".

 واكمل محمد السلاب:" لا يتم إنشاء أي كوبري بشكل مفاجيء  يمر بجوار كنيسة البازيليك ولكن يتم إتباع كافة الإجراءات الهندسية والتنسيق مع التنسيق الحضاري".

ولفت محمد السلاب:" جميعنا يعمل من اجل مصلحة المواطن المصري، ويتم  تطوير منطقة كنيسة البازيليك في مصر الجديدة  بدون كباري".
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