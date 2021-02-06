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الناس جازفت بحياتها.. ابن عزت العلايلي: مش عارف أشكر الناس إزاي على حضور جنازة والدي رغم جائحة كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:24 م
الراحل عزت العلايلى
الراحل عزت العلايلى
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ندى رأفت
قال محمود العلايلي ، ابن الفنان الراحل عزت العلايلي ، إن والده كان يتسم باللغة المتزنة ، والأسلوب البسيط الهادئ ، والعميق في نفس الوقت ، مشيرًا إلى أن هذه السمات كانت تنعكس عليه في حديثه وتصرفاته ، والقضايا الإنسانية والشخصية ،معقبًا : " كل إناء ينضح بما فيه " .

واضاف " محمود العلايلي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أنه كان هناك حضور من قِبل الفنانين في الجنازة ، معقبًا : " مهما هقول ، مش هعرف أشكر الناس واعبر عن الامتنان على حضورهم الجنازة في ظل ما نمر به من جائحة كورونا " .

وقدم ابن الفنان  عزت العلايلي ، الشكر للجميع ، معقبًا : " الناس جازفت عشان يشاركوا في الجنازة " ، وقدم الشكر لمن تواصل معه هاتفيًا وكل من تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانه عن خبر وفاة والده .

وتابع " العلايلي " ، أن معظم من تواصل معه ، كان يتحدث عن الفنان الراحل من وجهة نظره ، معقبًا : " بسمع كلام عن والدي يشرفني أنا وعيلتي من هنا لحد ما يتوفانا الله " ، مضيفًا : " قبل ما أشكر الناس ، بشكر والدي إنه حطنا في الموقف ده ، موقف من الفخر والامتنان من كل الناس " .
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