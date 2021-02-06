الناس جازفت بحياتها.. ابن عزت العلايلي: مش عارف أشكر الناس إزاي على حضور جنازة والدي رغم جائحة كورونا

قال محمود العلايلي ، ابن الفنان الراحل عزت العلايلي ، إن والده كان يتسم باللغة المتزنة ، والأسلوب البسيط الهادئ ، والعميق في نفس الوقت ، مشيرًا إلى أن هذه السمات كانت تنعكس عليه في حديثه وتصرفاته ، والقضايا الإنسانية والشخصية ،معقبًا : " كل إناء ينضح بما فيه " .
واضاف " محمود العلايلي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أنه كان هناك حضور من قِبل الفنانين في الجنازة ، معقبًا : " مهما هقول ، مش هعرف أشكر الناس واعبر عن الامتنان على حضورهم الجنازة في ظل ما نمر به من جائحة كورونا " .
وقدم ابن الفنان عزت العلايلي ، الشكر للجميع ، معقبًا : " الناس جازفت عشان يشاركوا في الجنازة " ، وقدم الشكر لمن تواصل معه هاتفيًا وكل من تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانه عن خبر وفاة والده .
وتابع " العلايلي " ، أن معظم من تواصل معه ، كان يتحدث عن الفنان الراحل من وجهة نظره ، معقبًا : " بسمع كلام عن والدي يشرفني أنا وعيلتي من هنا لحد ما يتوفانا الله " ، مضيفًا : " قبل ما أشكر الناس ، بشكر والدي إنه حطنا في الموقف ده ، موقف من الفخر والامتنان من كل الناس " .