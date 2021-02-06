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فن

البرنسيسة.. سهر الصايغ تنشر صورة جديدة | شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

قمر ماشاء الله - البرنسيسة  - الضحكه الجميله 


وشاركت سهر الصايغ  في مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.      

 

 سهر الصايغ ممثلة مصرية، ولدت في عام 1990، بدأت التمثيل وهي طفلة صغيرة من خلال مجموعة من المسلسلات، كان أبرزها مسلسل (أم كلثوم) مع صابرين سنة 1999 حيث لعبت فيه دور أم كلثوم في الصغر، وهو الدور الذي فتح لها باب الفن على مصراعيه، إلى جانب دراستها في كلية طب الأسنان، وفي عام 2008 شاركت في مسلسل (في إيد أمينة) مع الفنانة يسرا، كما شاركت معها أيضًا في مسلسل (خاص جدًا) سنة 2009 بعد أن رشحها المنتج جمال العدل، وفي عام 2010 شاركت مع نخبة كبيرة من الممثلين في أحد أبرز مسلسلاتها (الحارة).

 

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