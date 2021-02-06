الباز عن أزمة كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة: التغيير سنة الحياة.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الدولة لا تغير فقط الطرق والكباري والمباني، ولكن تتغير بشكل اجتماعي، معقبا: «الناس اللى كانت عايشة في منشية ناصر وغيرها من المناطق العشوائية عندما اهتمت بهم الدولة ونقلتهم إلى مناطق متحضرة بها حدائق وملاعب كرة، من المؤكد تغيرت أخلاق السكان وثقافتهم إلى الأفضل، وبالتالي مصر تتغير اجتماعيا وثقافيا، وليس في المباني فقط والطرق».





وأكد "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة لا تعادي التراث ولا تخطط لهدم التاريخ، متسائلا: «لو كانت الدولة كذلك لماذا طورت قصر البارون».





وأوضح: «التغيير الاجتماعي الذي يحدث في مصر هناك من يريد مقاومته ويقوم برفضه، وعلى سبيل المثال أهالي الزمالك ومصر الجديدة يعارضوا هذا التغيير».



