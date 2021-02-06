الباز عن أزمة كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة: التغيير سنة الحياة.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الدولة لا تغير فقط الطرق والكباري والمباني، ولكن تتغير بشكل اجتماعي، معقبا: «الناس اللى كانت عايشة في منشية ناصر وغيرها من المناطق العشوائية عندما اهتمت بهم الدولة ونقلتهم إلى مناطق متحضرة بها حدائق وملاعب كرة، من المؤكد تغيرت أخلاق السكان وثقافتهم إلى الأفضل، وبالتالي مصر تتغير اجتماعيا وثقافيا، وليس في المباني فقط والطرق».
وأكد "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة لا تعادي التراث ولا تخطط لهدم التاريخ، متسائلا: «لو كانت الدولة كذلك لماذا طورت قصر البارون».
وأوضح: «التغيير الاجتماعي الذي يحدث في مصر هناك من يريد مقاومته ويقوم برفضه، وعلى سبيل المثال أهالي الزمالك ومصر الجديدة يعارضوا هذا التغيير».
وأشار: «لما تسأل واحد من الأهالي هناك عن رأيه في التطوير هيعبر عن غضبه، لأن هو شايف فقط أنه لازم يحافظ على طبيعة الزمالك بشوارعها، وشكلها القديم وسيرفض أي تغيير»، مضيفا: «كل واحد شايف الحكاية من زاويته الخاصة لكن الحكاية أوسع بكتير، والدولة ستقوم بهذا التغيير حتى لو رفض البعض، لأن التغيير بيحصل وهيكمل والناس في النهاية هتكون معترفة بيه لان هي دي سنة الحياة».