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توك شو

الباز عن أزمة كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة: التغيير سنة الحياة.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:19 م
أزمة كوبري المنطقة
أزمة كوبري المنطقة الأثرية
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محمد القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إن الدولة لا تغير فقط الطرق والكباري والمباني، ولكن تتغير بشكل اجتماعي، معقبا: «الناس اللى كانت عايشة في منشية ناصر وغيرها من المناطق العشوائية عندما اهتمت بهم الدولة ونقلتهم إلى مناطق متحضرة بها حدائق وملاعب كرة، من المؤكد تغيرت أخلاق السكان وثقافتهم إلى الأفضل، وبالتالي مصر تتغير اجتماعيا وثقافيا، وليس في المباني فقط والطرق».

وأكد  "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة لا تعادي التراث ولا تخطط لهدم التاريخ، متسائلا: «لو كانت الدولة كذلك لماذا طورت قصر البارون».

وأوضح: «التغيير الاجتماعي الذي يحدث في مصر هناك من يريد مقاومته ويقوم برفضه، وعلى سبيل المثال أهالي الزمالك ومصر الجديدة يعارضوا هذا التغيير».

وأشار: «لما تسأل واحد من الأهالي هناك عن رأيه في التطوير هيعبر عن غضبه، لأن هو شايف فقط أنه لازم يحافظ على طبيعة الزمالك بشوارعها، وشكلها القديم وسيرفض أي تغيير»، مضيفا: «كل واحد شايف الحكاية من زاويته الخاصة لكن الحكاية أوسع بكتير، والدولة ستقوم بهذا التغيير حتى لو رفض البعض، لأن التغيير بيحصل وهيكمل والناس في النهاية هتكون معترفة بيه لان هي دي سنة الحياة».
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