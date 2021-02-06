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المسماري: على المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي طرد المرتزقة وإنهاء التواجد التركي

السبت 06/فبراير/2021 - 09:43 م
احمد المسماري
احمد المسماري
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هاني حسين
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، تعليقا على اختيار محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي في ملتقى الحوار الليبي "ليبيا تدخل مرحلة جديدة بنيت على توافقات مقبولة لدى الجميع".

وأضاف أحمد المسماري في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تغيير الشخصيات في هذه المرحلة يحقق عودة الثقة في المسؤولين الليبيين".

وتابع أحمد المسماري: "مهام المجلس الرئاسي والحكومة الأولى هي التركيز على توفير الخدمات للمواطن الليبي في ظل الظروف الحالية".

وأكمل أحمد المسماري: "المجلس الرئاسي عليه البدء في تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها ومنها طرد المرتزقة الأجانب ودعم القوات المسلحة الليبية".

ولفت أحمد المسماري: "على المجتمع الدولي الذي أشرف على الاتفاق في ملتقى الحوار الليبي العمل على طرد المرتزقة الأجانب وإنهاء التواجد التركي".
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