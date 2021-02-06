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منظومة الشكاوى: تلقينا 4340 طلباً وشكوى واستغاثة خلال يناير

السبت 06/فبراير/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت الشهر الماضي، يناير، ما يقارب من 4340 طلبًا وشكوى واستغاثة، معقبا: استمرينا بتطبيق تكليفات رئيس الوزراء بتوفير الخدمة السريعة بالمصابين بكورونا.

وأكد "الرفاعي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على أن المنظومة تتلقي شكاوى المواطنين الأولى بالرعاية ثم شكاوى التموين والأمن، وأيضا شكاوى وطلبات العمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى الملف الخاص بالقمامة وإزالتها.

وأكمل: كان هناك بعض الشكاوى الخاصة بالترع والمصارف، وهي تتبع وزارة الري وبالفعل تم حلها، منوها إلى أن خدمات المنظومة تمتد إلى خارج مصر ووزارة الخارجية تتعامل مع هذه الشكاوى بكل سرعة.

وأوضح، فريق مصر الإعلامي الخاص بمركز المعلومات يكون حريصًا على إمداد المنظمة بكافة الشكاوى والأمور المنتشرة على السوشيال ميديا بالإضافة إلى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وأيضا بعد الزملاء وجهودهم في متابعة المواطنين وشكواهم.


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