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أخبار العالم

تركيا تشكل تحديا.. المسماري: الجيش الليبي جزء من العملية السياسية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:29 م
المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري
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أحمد محرم
أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية بليبيا، بسبب ضخ أنقرة لعدد كبير من المرتزقة داخل البلاد.

وأكد المسماري في مداخلة على قناة "العربية" أن "الجيش الليبي جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت، ونريد حكومة تمثل كافة الأطياف الليبية".  

ورحب الجيش الوطني الليبي، بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان، إن القوات المسلحة الليبية تبارك نتائج ذلك الملتقى، مثمنا الجهود التي بذلتها ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.

وأعلن المسماري أن المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي، مؤكدًا أن الجيش سيعمل دوما لحماية الأراضي الليبية، ولن يكون عثرة أمام أي حل سياسي.

وأضاف المسماري "نرفض أي وجود أجنبي على الأراضي الليبية والتحدي الأساسي أمام لجنة 5+5 هو طرد المرتزقة من البلاد".

وتقدم الجيش الليبي بالتهنئة إلى الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها، وعلى رأسهم محمد يونس المنفي الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيس الحكومة الجديدة.

وأكد المسماري أن الشعب الليبي يأمل في تهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.
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