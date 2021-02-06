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وزير المالية يكشف عن موعد صرف حوافز المعلمين هذا الشهر .. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:29 م
وزير المالية
وزير المالية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، هناك لجنة في وزارة المالية تعمل على جدول زيادة المرتبات الخاص بالمعلمين وبالتأكيد هناك تشوهات تحتاج الي التعامل معها وحلها ونحن نعمل على ذلك .

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى" ، الفترة الماضية تأثرت مرتبات العاملين سلبا بسبب مراحل الإصلاح الاقتصادي التي مرت بها الدولة وبسبب جائحة كورونا وبسبب حدوث نوع من التضخم .

واوضح معيط ، الدولة المصرية استطاعت أن تقوم بالسيطرة على التضخم وهذا ما يساعدنا على صرف حوافز المعلمين بداية من 10 فبراير المقبل مؤكدا ان اللجنة المشكلة تعمل علي تحسين أجور العاملين في الدولة .
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