المصري يهزم المقاولون العرب 1-0 ويصعد للمركز الثالث في الدوري

انتهت مباراة المصري والمقاولون العرب بفوز ابناء بورسعيد بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة ال12 من بطولة الدوري الممتاز.





بادر المقاولون العرب بالهجوم على المصري في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن لم يتمكن من تسجيل هدف في مرمى أحمد مسعود.





وحاول المصري الوصول لمرمى المقاولون عن طريق عمر كمال مهاجم الفريق البورسعيدي، ولكن لم يجد حلولا لهز شباك ذئاب الجبل.





وفي الشوط الثاني تمكن المصري البورسعيدي من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق عمر كمال لاعب الفريق المميز، من طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 48.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري البورسعيدي الى النقطة 20 محتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.





وجاء تشكيل المصري، على النحو التالي: حارس المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: علاء عطا، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط الدفاعي: إيزي إيميكا، فريد شوقي،خط الوسط الهجومي: محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سيمبوري.





وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، فادى ، محمد سمير، أحمد عبد العزيز،خط الوسط: وسيم نغموشى، يوسف الجوهرى، عبدالله ياسين ، أحمد شكرى، خط الهجوم: داودا، أحمد مكي.



