ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الستار حتيتة: الدبلوماسية المصرية بذلت جهوداً لإقناع العالم بخطورة الفوضى في ليبيا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:40 م
ملتقى الحوار الليبي
ملتقى الحوار الليبي
Advertisements
هاني حسين
قال عبد الستار حتيتية المتخصص في الشأن الليبي، تعليقا على اختيار محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي في ملتقى الحوار الليبي، إن الدبلوماسية المصرية بذلت جهودا كبيرة وأقنعت الرأي العام الليبي والدولي بأن الفوضى في ليبيا خطر على المنطقة والبحر المتوسط وأوروبا.

وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي في ليبيا  تعتبر أفضل الخيارات  الحالية".

ولفت عبد الستار حتيتة: "الشخصيات الجديدة في الحكومة والمجلس الرئاسي موزعة بين الأقاليم الثلاثة وشخصيات لديها قدرة على تنفيذ خارطة الطريق للوصل بـ ليبيا إلى بر الامان".

 ولفت عبد الستار حتيتة إلى أن "البحث كان جاريا منذ سنوات على رأس واحدة يمكن التفاهم واحدا في ليبيا من اجل حل الأزمة الليبية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حتيتة: تواجد سلاح في إطار غير قانوني بليبيا سيدعم تواجد القتال والفوضى

عبدالستار حتيتة: 35 نائباً في البرلمان الليبي يعملون وفقاً للأجندة التركية والإخوانية

عبد الستار حتيتة: مصر نجحت في حقن دماء الليبيين.. فيديو

عبد الستار حتيتة: يد الإخوان والنظام التركي ما زالت تعبث في الشأن الليبي

ترشيحاتنا

بالأسماء .. وفاة 11 شخصا بينهم عروسان بطريق الكريمات

ابن الزمالك يدخل التاريخ .. مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا

ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات فى ناد صحي بالغردقة..تفاصيل

الوضع يتفاقم.. الكويت تدرس إعادة فرض حظر التجول بسبب زيادة إصابات كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

تعرف على لون زي الأهلي أمام البايرن في كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟