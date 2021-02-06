عبد الستار حتيتة: الدبلوماسية المصرية بذلت جهوداً لإقناع العالم بخطورة الفوضى في ليبيا

قال عبد الستار حتيتية المتخصص في الشأن الليبي، تعليقا على اختيار محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي في ملتقى الحوار الليبي، إن الدبلوماسية المصرية بذلت جهودا كبيرة وأقنعت الرأي العام الليبي والدولي بأن الفوضى في ليبيا خطر على المنطقة والبحر المتوسط وأوروبا.





وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": " الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي في ليبيا تعتبر أفضل الخيارات الحالية".





ولفت عبد الستار حتيتة: "الشخصيات الجديدة في الحكومة والمجلس الرئاسي موزعة بين الأقاليم الثلاثة وشخصيات لديها قدرة على تنفيذ خارطة الطريق للوصل بـ ليبيا إلى بر الامان".





ولفت عبد الستار حتيتة إلى أن "البحث كان جاريا منذ سنوات على رأس واحدة يمكن التفاهم واحدا في ليبيا من اجل حل الأزمة الليبية".