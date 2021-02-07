ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية .. الصناعة والثروة المعدنية: نعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:03 ص
اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وسن السياسات التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وذلك من أجل تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس" أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق عدة أدوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة الانتبها إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في عدة أوجه من أهمها، إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.

اقرأ أيضا:
وأضافت أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل أدوات الحماية المناسبة والتي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة

إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد، مؤكدة على أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. وزير الصناعة: 600 ترخيص لاستثمارات جديدة هذا العام

اقتصاد السعودية.. زيادة أعداد المصانع إلى 9.563 حتى أكتوبر الماضي

أخبار السعودية اليوم: الملك سلمان وترامب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة.. المملكة تستهدف ضخ 59 مليار دولار في استثمارات سياحية جديدة.. والرياض تشارك الأمم المتحدة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني

اقتصاد السعودية.. الهيئة العامة للمنافسة والجمارك توقعان مذكرة تعاون لتعزيز بيئة الاستثمار

اقتصاد السعودية.. الصندوق الصناعي: 17 مليار ريال قيمة القروض المعتمدة لعام 2020

اقتصاد السعودية.. «المواصفات» تعتمد 3 لوائح فنية و110 مواصفات جديدة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

رسالة طمأنة.. السيسي: لن نتخذ أي اجراءات عنيفة مع المواطنين في هذه المرحلة..فيديو

حارس العقار المحترق يفجر مفاجأة بخصوص تراخيص البناء.. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

إصابة حازم إمام بفيروس كورونا

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على طلائع الجيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها