سياسي ليبي يطالب بإلغاء اتفاقيات السراج وأردوغان وطرد المرتزقة

طالب السنوسى الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، بطرد المرتزقة من جميع الأراضى الليبية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 ألفاً منهم.



وأضاف الحليق خلال مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر "قناة"، يجب أيضا إطلاق صراح سجناء الرأى الوطنيين من السجون، وليس الارهابيين.



وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أعضاء الحكومة الليبية الجديدة معروفين لدى الليبيين بوطنيتهم، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب توحيد كافة الصفوف لإنقاذ ليبيا، مطالبا بتجميد كافة الاتفاقيات التى عقدها السراج مع أردوغان.





ووجه نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية،الشكر للدولة المصرية على وقوفها فى صف الشعب الليبي ولم تتركه فى الماضى والحاضر.

