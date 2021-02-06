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منظومة الشكاوى الحكومية توضح طرق تعاملها مع الشكاوى المغرضة والكاذبة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:51 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن في بعض الأحيان يكون هناك العديد من الموضوعات والمشاكل المنتشرة على السوشيال ميديا، ولكننا نتفاجئ بأن هناك من يقوم باستغلال تلك المشاكل، منوها إلى أنهم يقوموا أحيانا بنشر بعض الصور والأمور الكاذبة ولكن يتم توجيهم إلى وزارة الداخلية.

وأكد "الرفاعي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على ضرورة نشر بيانات وشكاواهم على السوشيال ميديا ، لأن هناك العديد من المغرضن يقوموا بإستغلال هذه المعلومات، معقبا: حفاظا على جدية البيانات و الظروف التي تمروا بها توجهوا إلى القنوات الرسمية للمنظومة على الفور.

وتابع: في بعض الأحيان يمكن الإستعانة ببعض الشهادات الأشاعات المرضية، ولكن في حالة عدم وجود أي شعادات بنقوم بإجراء الفحوص المطلوبة من خلال وزارة الصحة، معقبا: لدينا أكثر من طريقة لتلقي الشكاوى أما عن طريق الرقم الساخن أو رقم الواتساب أو المحطات الرئيسية داخل مترو الإنفاق ووالمطارات.

وفيما يخص أنواع الشكاوى، أوضح أن الشكاوى المتعلقة بالصحة تعم من أولى اهتمامات المنظومة، معقبا: لدينا فريق يعمل 24 ساعة من أجل متابعتهم وحل مشاكلهم، مقدما التقدير والشكر إلى الأطقم الطبية.

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