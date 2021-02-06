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منوعات

هطلب الطلاق فى حالة واحدة.. إعلامية تشجع زوجها على الزواج..شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 09:51 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت الإعلامية "دعاء عبد السلام" صاحبة دعوة تعدد الزوجات، أنها لا تمانع في زواج زوجها من أخرى ، حيث لن تشعر بالمضايقة في حال زواجه من سيدة أخرى.


وأوضحت " دعاء عبد السلام" ، خلال ندوتها بموقع "صدى البلد"، أنها تطلب من زوجها الزواج في حال أراد ذلك، لافتة أنه من الطبيعي تشعر بالغيرة إذا فعل هذا الأمر ولكن لن تشعر بالمضايقة لأن هذا الأمر أحله الله ولا يمكن منعه.


وأشارت الإعلامية "دعاء عبد السلام"،  إلى أنها لن تنكد عليه في حال زواجه من اخرى، وأنها ستغضب وتطلب الطلاق في حالة واحدة فقط وهي قيامه بأفعال حرام تغضب الله.


وأوضحت، " دعاء" أنها مع فكرة التعدد ولا تمانعه ابدا حتى لو طبق هذا الأمر عليها شخصيا، وأنها ترى أنه يجب على الزوجة تقبل هذه الفكرة وعدم معارضتها .

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