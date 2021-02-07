الطماطم في الأمان .. الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء.. الإرشاد الزراعي: القوطة في مصر آمنة تماما .. ومدير معهد البساتين يصدر حزمة إجراءات لحماية المحصول من الصقيع

الإرشاد الزراعى: الطماطم في مصر آمنة تماما ولا داعى للقلق

مدير معهد البساتين: حزمة من الإجراءات لحماية محصول الطماطم من الصقيع

الفلاحين: الطماطم الخضراء لا تسبب الأمراض.. وننصح بغسلها قبل تناولها





حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين من انتشار تقاوى الطماطم المغشوشة مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مشيرا إلى تكبد الفلاحين خسائر فادحة، لافتا إلى أن مافيا تقليد وغش التقاوي تجني المليارات وتعرض الأمن الغذائي للخطر.





وقدم "أبو صدام" عبر "صدى البلد "، نصائح للمواطنين عند شراء الطماطم من أهمها غسل الطماطم جيدا قبل تناولها، لأن هناك الكثير من المبيدات الضارة على صحة المواطنين، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى، معلقا :" لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها ".





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وأوضح " نقيب الفلاحين " أن جميع الطماطم المتواجدة فى مصر حاليا آمنة وخالية من الفيروسات والأمراض، نظرا لجهود وزارة الزراعة فى مجال فحص تقاوى الخضراوات والفاكهة وتسجيلهم لتجنب غش التقاوى لجميع الأصناف.





وعن حقيقة أن الطماطم الخضراء " غير المستوية " بأنها تسبب أمراض أو تسمم، أشار إلى أن هذه شائعات، والطماطم لا تسبب أى شئ حتى أننا إذا تركناها بالمنزل سيتحول لونها إلى حمراء، معلقا :" احنا من زمان بناكلها خضرا عادى ولا توجد أى أبحاث تثبت ذلك".





وتابع: "ليس معنى ذلك أن نأكل الخضروات والفواكه غير ناضجة"، مناشدا جميع الفلاحين بضرورة توخى الحذر عند انتقاء التقاوى والشراء من أماكن معروفة وحصاد النباتات عند إتمام النضج.





قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، ورئيس الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الطماطم في مصر آمنة تماما ولا يوجد بها أية أمراض أو مصدر للضرر ، مضيفا أن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول وجود طماطم مغشوشة في مصر شائعات مغرضة.





وكشف خليفة لـ "صدى البلد"، ملابسات قصة الطماطم المغشوشة، قائلا: وزارة الزراعة تقوم بفحص الخضروات والفاكهة من خلال لجنة فحص واعتماد النباتات والتى تقوم بتسجيل جميع أصناف وأنواع الخضروات والفاكهة لضمان جودتها.





وأشار "رئيس الإرشاد الزراعي" إلي أن الطماطم التى حدثت المشكلة بسببها مصدرها من إحدى الدول العربية ، لافتا إلى أن بعض الشركات التي ليس لديها أمانة قامت بتعبئة طماطم غير مسجلة لدى وزارة الزراعة ولصق عليها ملصق بأنها غير مسجلة لكسب مزيد من الربح .







وأكد أن المشكلة ظهرت بسبب أن تقاوى بعض أصناف الطماطم غير مسجلة بوزارة الزراعة فقط وليس لفساد الطماطم أو أن الطماطم مغشوشة ، مشيدا بدور وزارة الزراعة فى فحص الخضروات والفاكهة وجميع النباتات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.







وعلى نفس السياق، أكد د. أيمن حمودة مدير معهد البساتين أن المعهد أصدر مجموعة توصيات ونصائح بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس والطماطم والفراولة من الصقيع والأمطار على النحو التالي:





عند انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى أقل من 8 5م وعند ازدياد هبوط فى درجات حتى الوصول إلى درجة 2 5م – صفر يحدث موت للنباتات وتلف الثمار.





‏ يوصى فى حالة احتمال حدوث صقيع

‏1- تقارب فترات الري فى الرى بالغمر وفى نظام الري بالتنقيط يكون الري آخر النهار .





‏2- رش النباتات بمنقوع السوبر فوسفات 2% مع منقوع البوتاسيوم 1.5% .





‏3- التعفير بالكبريت ويكون عقب الرش السابق بعدد 2 – 3 يوم .





‏4- -الاهتمام بالتسميد العضوي الجيد حيث يعمل على تدفئة منطقة الجذور وزيادة القدرة على الامتصاص، مما يؤدى إلى زيادة نسبة الماء المرتبط داخل الأوراق والثمار، وكلما زادت نسبة المياه المرتبط إلى الماء الحر يكون النبات أكثر تحملا للصقيع ولا يحدث إلا عند درجات الحرارة تحت الصفر.





وعليه فإن الرش بالبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى في هذه الفترة تساعد على زيادة نسبة الماء المرتبط.





‏ أيضا سقوط الأمطار يؤدي إلى غسيل كل العناصر حول النباتات وبالتالي يحدث تدهور لحالة النباتات العامة وعليه لابد

‏ 1- رش العناصر الغذائية كامله كرش ورقي مع رش الطحالب الخضراء والتي تزيد كفاءة القدرة علي تحمل أضرار البرودة والصقيع .





‏2- عدم توقف الري خاصة في الأراضي الملحية والتي تذوب بفعل الأمطار وتودي الي عمليه البلزمه الخلايا وموت النباتات والري اثناء الأمطار يعمل علي غسيل حول النبات ويلافي أضرار الملوحة.





‏3- لابد من وجود طريقه لصرف الماء الزائد بفعل الأمطار في المصارف لعدم تجمعها حول النباتات وإحداث أعفان الجذور.





جدير بالذكر أن وزارة الزراعة حذرت الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وأن الشركة التى تقوم بتسويقه تزور «إستيكر»، وتلصقه على أحد أصناف تقاوي الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025 وأن الشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم تحت إسم صنف مسجل يحمل إسم طماطم هجين زاهي F1 من إنتاج شركة من أحد الدول العربية، ثم تقوم بتزوير ولصق «إستيكر» جديد على العبوات باسم طماطم 025 وهو صنف غير مسجل ويتم إعادة بيعه في الأسواق مرة آخري وبخاصة لأصحاب المشاتل حتى تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بما سبق وتم توقيع صاحب الشركة.