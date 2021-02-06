فتح باب القبول والتقدم للدبلومات التدريبية المعتمدة بمركز تعليم الكبار عين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس انه تلبية لرغبات رواد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، وعلى ضوء تحليل الاحتياجات التدريبية في مصر والوطن العربي؛ تم فتح باب القبول والتقدم للدبلومات التدريبية المعتمدة من مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس للعام التدريبي 2021 بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب وذلك بنظام التعليم عن بعد (أونلاين) .









وأشار السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد ان مدة الدراســـة لكل دبلومة تدريبية (3) شهور بواقع (180) ساعة تدريبية معالتدريب العملي للمتدربين في الدبلومات التدريبية كافة منوها تبدأ الدراسة بكل دبلومة تدريبية فور اكتمال العدد.





واكد الدكتور اسلام السعيدان الدارس سوف يحصل علي عدة مميزات وهي كالاتي:





- يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والعربية للاستشارات التربوية والتدريب، باجتياز الدبلومة التدريبية بنجاح، بعدد ساعات 180 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.





- يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدبلومة التدريبية.





- يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في في مجال الدبلومات التدريبية تفيده في بداية حياته العملية.





- إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه.





اوضح مدير مركز تعليم الكبار الأوراق المطلوبة :

صورة شخصية | صورة البطاقة أو جواز السفر | ‎صورة المؤهل الدراسي





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وتابع ان الدورة الدبلومات التدريبية تقبل جميع المؤهلات العليا لافتا ان الدبلومات التدريبية ليست دبلومة أكاديمية أو مهنية ولا تعادل لأي درجة جامعية من الدرجات الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولا تؤجل الخدمة العسكرية



