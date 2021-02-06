وصفوه بالاغتصاب الجسدي.. نواب البرلمان في اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث: تنفيذ القانون أهم من التوعية في بعض المناطق.. والأهالي: شيء صائب لبناتنا

برلمانية: ختان الإناث تعد جريمة منافية للقيم وليس لها علاقة بالدين أو الأخلاق

نائبة : انتشار هذه الظاهرة جاء بسبب عادات موروثة ومتاصلة منذ القدم

برلماني: دور الازهر ووزارة الصحة في منع جريمة الختان كبير





تعد ظاهرة الختان انتهاك واضح وصريح لحقوق النساء والفتيات، ويسعي المجتمع جاهدا لمكافحة هذه الظاهرة المتأصلة لدى البعض منذ سنوات عديدة ، فلم تقتصر الجهود علي التوعية فقط من خلال الندوات البرامج الإعلامية، بل واجهت الدولة هذا الموضوع بكل حسم وجدية وقامت بتغليظ عقوبة هذا الفعل مرتين.





المرة الأولى كانت في 2016، عندما وافق مجلس النواب السابق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.





والثانية عندما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ) .





ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».





كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.





وحول هذا الموضوع أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تأييدها التام للتعديلات الجديدة ببعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبات رادعة تجاه جرائم ختان الإناث، موضحة انها تعد بمثابة درع يحمي بناتنا ويحافظ عليهم من هذه الجريمة.





وأكدت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن ختان الإناث تعد جريمة منافية للقيم وليس لها علاقة بالدين أو الأخلاق كما يدعي البعض، مشيرة إلى أن التعديلات ستكون رادع قوي لمن يفكر في إرتكاب هذه الجريمة، وأن الطبيب الذي قد يقوم بهذا العمل سيعيد التفكير كثيرا قبل البدء في تنفيذ هذا الجرم، للأن هذه العملية قد تؤدي إلى إغلاق منشأته او سحب ترخيص عمله وإنهاء مزاولته لها، فالإبتعاد عنها سيكون أسلم حل له.





وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن ختان الإناث يعد نوعا من أنواع الإغتصاب الجسدي للفتاه، حيث أنه يسبب أذى نفسي كبير لها وقد يكون سبب في تدميرها، لذلك العقوبة والسجن هي الرادع الأقوى خاصة في المناطق التي غلب عليها الجهل، وتأصلت فيهم هذه العادات ، مؤكدة أن البداية لا تكون بالوعي في هذا الموضوع بالنسبة لهم، بل تكون بالقانون أولا، ثم بعد ذلك تبدا برامج توعية تهدف غلى تغيير هذا الفهم الخاطيء.





ولفتت الدكتورة إيرين سعيد إلى ضرورة وجود هذه القوانين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد داعما قويا للمرأة في المجتمع، وحرص كل الحرص على إعطائها حقوقها كاملة وعدم التعدي عليه.





وقالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، انها شاركت ضمن حملات المجلس القومي للمرأة والجمعيات الاهليه والمؤسساسات المهتمة بالحد من ظاهرة ختان الإناث، موضحة أنه تم النزول إلى بعض القرى والنجوع المنتشر فيها هذه الظاهرة، ولم يكن هناك قبول كافي منهم تجاه منع هذه الجريمة التي ترتكب في حق بناتهم.





وأكدت الضبع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن انتشار هذه الظاهرة جاء بسبب عادات موروثة ومتاصلة منذ القدم، لافتة إلى أهمية وجود عقوبات راداعة لمن يشارك في هذه الجريمة سوا من الأهل أو المنشأة الطبية والإطباء الذين يجروا هذا النوع من العمليات.





وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، على أهمية الدور التوعوي بجانب تطبيق القانون، موضحة أن الاثنين يسيروا في إتجاه واحد، وأن هذه العادات لن تتغير في يوم وليلة، بل تستغرق بعض الوقت بسبب تأصل هذه العادات واعتقاد البعض أنهم يفعلوا الشيء الصائب لبناتهم.

فيما شدد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تغليظ عقوبة ختان الإناث، مؤكدا أن تغليظ العقوبة وجعلها السجن المشدد والحبس لمدة قد تصل لـ20 عاما، أمر في غاية الأهمية بسبب الضرر الذي ألحقته هذه الجريمة من أذى نفسي للإناث وإحساس بالخوف وعدم الطمأنينة.





وأشار "البلشي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى الدور الكبير للأزهر وزارة الصحة في وقف هذه المعاناة الذي تتعرض لها الفتاه، لافتا إلى ان ختان الإناث ما هو إلا عادة ليس لها علاقة بالدين أو الثقافة، بل ورثتها الأجيال من غيرها وتعاقبت حتى يومنا هذا.





وأوضح عضو الشيوخ أن تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، سيكون رادع قوي للكثير وسيمنعهم من إتخاذ هذه الخطوة في حق بناتهم وإلحاق الضرر بهم دون اي سبب أو مبرر.