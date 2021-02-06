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توك شو

عملاق الشاشة .. أحمد موسى ناعيا عزت العلايلي: كان محبا لمصر

السبت 06/فبراير/2021 - 09:50 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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هاني حسين
نعى الإعلامي أحمد موسى،  الفنان عزت العلايلي والذي وافته المنية بالأمس عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "فقدنا فنانا كبيرا أحد عمالقة الشاشة وخالص العزاء لأسرته".

وتابع:  في شهر نوفمبر الماضي تواصلت مع الفنان عزت العلايلي  واطمأنت عليه ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  عزت العلايلي قدم لمصر والعالم العربي انتاج عراقي وسوري ولبناني  للعديد من الأعمال الفنية ".

ولفت: "عزت العلايلي كان فنانا محبا لمصر وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي".

وكان  محمود العلايلي - نجل الفنان القدير عزت العلايلي - أعلن وفاة والده صباح أمس، الجمعة، 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

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