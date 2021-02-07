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اقتصاد

اقتصاد الصين| انخفاض مؤشر التوصيل السريع الشهري بالصين في يناير

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:05 ص
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
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قسم الاقتصاد
أظهرت بيانات صناعية أن أنشطة التوصيل السريع في الصين كانت أقل نشاطًا في يناير مقارنة بالشهر السابق.

وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن  مؤشر التوصيل السريع في الصين بلغ  110.3 في المئة بالشهر الماضي، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية عن ديسمبر، وفقًا للاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات. ويوفر المؤشر، المستند إلى بيانات من شركات لوجستية كبيرة تعمل في خدمات التوصيل ، منظورًا لنشاط الأعمال.

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واستقر المؤشر الفرعي لإجمالي حجم الأعمال عند 130.7 نقطة بارتفاع 1.2 نقطة عن الشهر السابق ليقترب من مستوى نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، زاد حجم الأعمال في المناطق الوسطى في يناير، وكان حجم الأعمال في المناطق الغربية والوسطى أعلى من المتوسط الوطني. ومع ذلك، سجلت المناطق الشرقية والشمالية الشرقية انخفاضًا في حجم الأعمال.

كما شهدت المناطق الريفية عمليات تسليم أقل في يناير مقارنة بالشهر السابق، منهية بذلك نموا استمر خمسة أشهر.

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