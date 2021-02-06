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برلمانية: انفراجة في أزمة كوبري مصر الجديدة ومفيش مشروع هيتم إلا برضا المواطنين.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:54 م
كوبري مصر الجديدة
كوبري مصر الجديدة
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محمد القاضي
أكدت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، أنها تواصلت مع قيادات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحديث عن اعمال إنشاء كوبري مصر الجديدة، موضحة أن قضية إنشاء الكوبري قيد الحوار إلى الآن وهناك استجابة من المسئولين.

وأضافت "عبد الكريم"، خلال حديثها عن إنشاء كوبري في منطقة مصر الجديدة التراثية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن هناك أنفراجة في ملف كوبري مصر الجديدة بعد لقاء المسئولين، مؤكدة أن حوارها اليوم مع القيادات والمسئولين بخصوص كوبري مصر الجديدة كان من خلال عرض المطالب وطرح الإقتراحات، حيث إن الاعتراضات على المشاريع والأفكار بدون وجود اقتراحات عمل سلبي ولا يحقق نتائج.

وأشارت إلى أن هناك حلول بديلة، مؤكدًة أن التراجع عن إنشاء الكوبري من الذكاء  وفي صالح جميع الاطراف، مشددة على أن مسئولى الهيئة الهندسية طلبوا عدم استباق الأحداث، واعترفوا بأنهم لا يخجلون من الاعتراف بالتسرع في التخطيط لإنشاء هذا الكوبري، متابعة: "مفيش مشروع هيتم إلا برضا المواطنين ولصالحهم".
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