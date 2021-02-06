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وزير المالية يوجه دعوة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة وغير متناهية الصغر.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:56 م
وزير المالية
وزير المالية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة  قامت بزيادة حد الإعفاء الضريبي وتخفيض شرائح الضرائب وإعفاء الفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل مؤكدا ان هناك العديد من الانشطة لا تعمل الان بسبب فيروس كورونا .

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى" ، نقوم بعمل توازن بين حياة المواطنين وبين والحفاظ عليهم وبين العمل على استمرار الوضع الاقتصادي حتي لايحدث إغلاق للبلاد ويتضرر المواطنون ويجلسون في منازلهم   .

واوضح معيط ، الدولة المصرية فقدت 200 مليار جنية في موازنة العام الماضي بسبب أزمة كورونا وندعد أصحاب المشروعات الصغيرة وغير متناهية الصغر الى سرعة تسجيلها حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية .

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