وزير المالية يوجه دعوة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة وغير متناهية الصغر.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة قامت بزيادة حد الإعفاء الضريبي وتخفيض شرائح الضرائب وإعفاء الفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل مؤكدا ان هناك العديد من الانشطة لا تعمل الان بسبب فيروس كورونا .





وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى" ، نقوم بعمل توازن بين حياة المواطنين وبين والحفاظ عليهم وبين العمل على استمرار الوضع الاقتصادي حتي لايحدث إغلاق للبلاد ويتضرر المواطنون ويجلسون في منازلهم .





واوضح معيط ، الدولة المصرية فقدت 200 مليار جنية في موازنة العام الماضي بسبب أزمة كورونا وندعد أصحاب المشروعات الصغيرة وغير متناهية الصغر الى سرعة تسجيلها حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية . أزمةأصحابالىحتىالقانونية



