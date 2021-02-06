ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حياة كريمة: اختيار تطوير القرى في المحافظات لم يتم بعشوائية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:09 م
تطوير القرى في المحافظات
تطوير القرى في المحافظات
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن اختيار تطوير القري في مختلف المحافظات لم يتم بعشوائية.

وأضاف "جاد الكريم"، خلال استضافته ببرنامج برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة اختارت القرى الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى للتطوير، مشيرا إلي أن مشروع تطوير القرى تأخر لعقود، موضحًا أن سبب التأخير جاء نتيجة عدم وجود موارد كافية للقيام بعملية التطوير.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 515 مليارا على 3 سنوات لتطوير الريف المصري، منوها أنه كان من الصعب تخصيص هذا المبلغ من قبل، ولكن الاقتصاد المصري الآن أصبح أكثر قوة وقدرة.

ولفت، إلى أن الدولة استثمرت في الفترة من 2014 وحتى الآن في مجال المجتمعات العمرانية والطرق، موضحًا أن هذه الاستثمارات ساعدة في زيارة إيرادات الدولة، وأصبحت الدولة قادرة على تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير الريف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يبحث مع وفد برنامج تنمية الصعيد مخطط تطوير 5 مراكز

بإجمالي 79 ألف جنيه.. محافظ المنيا يشهد تسديد رسوم جدية التصالح لـ76 حالة ضمن مبادرة التصالح حياة

مدير "حياة كريمة": شكل حياة مواطني القرى والخدمات المقدمة لهم تغير تماما

حياة كريمة تستعرض خطة تطوير 34 قرية بالأقصر.. صور

مدير حياة كريمة: تطوير 4770 قرية خلال 3 سنوات

لميس الحديدي: مشروع الفيروز الحدث الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

هز عرش واتساب.. تعرف على تطبيق المراسلة الأكثر تحميلاً في العالم

عاش يا عالمي .. أول رد فعل من مصطفى محمد بعد تسجيله ثاني أهدافه في الدوري التركي .. شاهد

حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم.. الإفتاء ترد| فيديو

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

بعد رحيلهما عن الفريق.. الإسماعيلي يفاوض هذا الثنائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصوير ابنتها لارا .. أسما شريف منير تستعرض أناقتها

الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد