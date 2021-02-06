حياة كريمة: اختيار تطوير القرى في المحافظات لم يتم بعشوائية

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن اختيار تطوير القري في مختلف المحافظات لم يتم بعشوائية.
وأضاف "جاد الكريم"، خلال استضافته ببرنامج برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة اختارت القرى الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى للتطوير، مشيرا إلي أن مشروع تطوير القرى تأخر لعقود، موضحًا أن سبب التأخير جاء نتيجة عدم وجود موارد كافية للقيام بعملية التطوير.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 515 مليارا على 3 سنوات لتطوير الريف المصري، منوها أنه كان من الصعب تخصيص هذا المبلغ من قبل، ولكن الاقتصاد المصري الآن أصبح أكثر قوة وقدرة.
ولفت، إلى أن الدولة استثمرت في الفترة من 2014 وحتى الآن في مجال المجتمعات العمرانية والطرق، موضحًا أن هذه الاستثمارات ساعدة في زيارة إيرادات الدولة، وأصبحت الدولة قادرة على تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير الريف.