حياة كريمة: اختيار تطوير القرى في المحافظات لم يتم بعشوائية

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن اختيار تطوير القري في مختلف المحافظات لم يتم بعشوائية.





وأضاف "جاد الكريم"، خلال استضافته ببرنامج برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة اختارت القرى الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى للتطوير، مشيرا إلي أن مشروع تطوير القرى تأخر لعقود، موضحًا أن سبب التأخير جاء نتيجة عدم وجود موارد كافية للقيام بعملية التطوير.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 515 مليارا على 3 سنوات لتطوير الريف المصري، منوها أنه كان من الصعب تخصيص هذا المبلغ من قبل، ولكن الاقتصاد المصري الآن أصبح أكثر قوة وقدرة.





ولفت، إلى أن الدولة استثمرت في الفترة من 2014 وحتى الآن في مجال المجتمعات العمرانية والطرق، موضحًا أن هذه الاستثمارات ساعدة في زيارة إيرادات الدولة، وأصبحت الدولة قادرة على تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير الريف.



