MG5 الشكل الجديد شبيهة مازيراتي .. تعرف على المواصفات.. صور

تعد علامة MG ، من أكثر العلامات في عالم السيارات التي أحدث ثورة جديدة وأثارت الكثير من الجدل خاصة موديل MG5 الجديدة .
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يبلغ طول السيارة 4.67 متر ، وعرضها 1.84 متر مع إرتفاعها 1.48 وطول قاعدة عجلاتها 2.68 متر ، وتعتبر هذه السيارة من أوائل السيارات التي حصلت على تلك المواصفات الجديدة .
بالنسبة لمقدمة السيارة تتمتع بشكبة ضخمة يتوسطها شعار MG ، والذي جاء بحجم أكبر ، وعلى اليمين واليسار نجد كشافات LED ، أمامية مع فتحات تهوية أسفلها .
ويتميز هذا التصميم عن السابق بجراءته حيث يشبه سيارات مازيراتي إلى حد كبير ، ومن الخلف نجد تصميم كوبيه صريح ، ولك نظرا للسقف المائل مع الخطوط الرياضية الإنسيابية إلى حد كبير ، وجنوط رياضية بشكل متميز
يوجد في الخلف أيضا كشافات خلفية رياضية مآخوذة من MG 6 بلا إختلاف كبير. ونجد أسفلهم كشافات ضباب خلفية مع إكصدام خلفي رياضي.
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أما المحرك الثاني فهو 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، قوة 173 حصان ، مع عزم دوران 275 نيوتن.متر kومن المفترض أن تتوفر في السوق المصري بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي تبقى أرخص من MG6 .