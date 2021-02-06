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سيارات

MG5 الشكل الجديد شبيهة مازيراتي .. تعرف على المواصفات.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 10:00 م
MG5 2021
MG5 2021
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أماني نوار

تعد علامة MG ، من أكثر العلامات في عالم السيارات التي أحدث ثورة جديدة وأثارت الكثير من الجدل خاصة موديل MG5  الجديدة .

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تصنف سيارة MG5 أنها سيارة سيدان مدمجة الحجم ، منذ اصدراها من 2021  ، السيارة في تصميمها إتجهت إلى الشكل الرياضي ، ويأتي جسم السيارة بسقف مائل مما يجعل شكل السيارة كوبيه  إلى حد ما .

يبلغ طول السيارة 4.67 متر ، وعرضها 1.84 متر مع إرتفاعها 1.48 وطول قاعدة عجلاتها 2.68 متر ، وتعتبر هذه السيارة من أوائل السيارات التي حصلت على تلك المواصفات الجديدة .

بالنسبة لمقدمة السيارة تتمتع بشكبة ضخمة يتوسطها شعار MG ، والذي جاء بحجم أكبر ، وعلى اليمين واليسار نجد كشافات LED ، أمامية مع فتحات تهوية أسفلها .

ويتميز هذا التصميم عن السابق بجراءته حيث يشبه سيارات مازيراتي إلى حد كبير ، ومن الخلف نجد تصميم كوبيه صريح ، ولك نظرا للسقف المائل مع الخطوط الرياضية الإنسيابية إلى حد كبير ، وجنوط رياضية بشكل متميز

يوجد في الخلف أيضا كشافات خلفية رياضية مآخوذة من MG 6 بلا إختلاف كبير. ونجد أسفلهم كشافات ضباب خلفية مع إكصدام خلفي رياضي.

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وتستمد السيارة قوتها بمحركين مختلفين أحدهم 4 سلندر 1500  سي سي تنفس طبيعي قوة 120 حصان ،عزم دوران 150 نيوتن متر، فتيس CVT اوتوماتيك 5 سرعات.

أما المحرك الثاني فهو 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، قوة 173 حصان ، مع عزم دوران 275 نيوتن.متر kومن المفترض أن تتوفر في السوق المصري بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي تبقى أرخص من MG6 .

ام جي 5 الشكل الجديد 2021 في مصر


ام جي 5 من الداخل

MG5 الشكل الجديد

ام جي 5 الجيل الثاني



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