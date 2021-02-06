بيطري أسيوط تبدأ حملة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت مديرية الطب البيطري بأسيوط عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع القرى والنجوع بالمحافظة والتي تستمر لمدة شهر .





وأشارت مديرية الطب البيطري بأسيوط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلى أن أسعار التحصين كما جاء من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تحصين قلاعية ثلاثي و قلاعية أحادى 17 جنيها أبقار أو جاموس لكل رأس ) و 11 جنيها أغنام أو ماعز لكل رأس ) وتحصين قلاعية ثلاثي و قلاعية أحادى و متصدع 19.5 جنيها أبقار أو جاموس لكل رأس ) و 12.25 جنيها أغنام أو ماعز لكل رأس .





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وفي سياق آخر شنت مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور خالد بكري مدير عام الطب البيطري بأسيوط وقيادة الدكتور جمال الدين علي حسنين مدير إدارة المجازر بالمديرية والعميد أحمد أنور رئيس مباحث التموين بأسيوط والمقدم وائل نجاتي معاون مباحث التموين بأسيوط حملة للتفتيش على ثلاجات اللحوم بالمنطقة الصناعية ببني غالب أسفرت عن ضبط 1640 كجم منتجات دواجن غير صالحه و 1366 كجم كبده مستورده غير صالحه و ٢٩٠ كجم اسماك ماكريل غير صالحه ، تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات .

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التقى الدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط لمناقشة استكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية وحملات اليوم الواحد على الأسواق والمحال لضبط الأسواق والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ... جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة .





واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الأعمال التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية بني مر بمركز الفتح والحمام بمركز أبنوب وبني سند بمنفلوط وذلك للإسراع في عمليات التطوير وفقًا للامكانات المتاحة وتوفير الإحتياجات المحلية من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد حيث يتم وضع خطة مستقبلية وشاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع المتخصصين والفنيين وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والالبان.





ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – سكرتير عام مساعد المحافظة بتكثيف الجهود لتنمية المشروعات واستكمال خطة تطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم وبالوادى الأسيوطي والتوسع في زراعتها وتحسين وسائل الري بها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والإستفادة من الخبرات والكفاءات من شباب الخريجيين بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطرى والاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق والمحال بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الاسواق والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالاسوق .