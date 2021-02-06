العثور على جثة عامل داخل منزله بإحدى قرى المنيا

عثرت أجهزة الأمن بالمنيا على جثة عامل بمخبز داخل منزله في إحدى قري مركز المنيا، تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من عمليات النجدة تتضمن بلاغا من أهالي قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، بالعثور علي جثة شخص هامدة، داخل غرفة منزله





المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا لفحص البلاغ وبالمعاينة عُثر علي جثة "ن.ا.ا" 42 عاما، متزوج، عامل بمخبز بلدي، ويقيم بذات القرية، وتم التحفظ علي الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.





كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وعرض الجثة علي مفتش الصحة لمناظرتها لتحدد كيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة، وهل توجد شبهة جنائية أم لا، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثه



