السفير الياباني يشيد بدور الحكومة المصرية في تنظيم مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد

أشاد ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، بنجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك على الرغم من الظروف القاسية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال : " أود أن أشيد كثيرًا بمصر لنجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لليد علي الرغم من الظروف القاسية بسبب فيروس كورونا " .





وأضاف : "شاهدت المباراة النهائية في يوم 31 يناير الماضي .. نشاط المنتخب الياباني لم يقتصر على اجتياز الدور التمهيدي في هذه البطولة، بل أيضًا كان أول الفرق الأجنبية التي وصلت وزار الأهرامات".





وتابع قائلًا : " نود أن نذكر الحكومة المصرية علي تعاملهم الكريم ، بما في ذلك استقبال معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب الياباني منذ وصوله إلى مطار القاهرة".



