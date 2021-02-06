ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السفير الياباني يشيد بدور الحكومة المصرية في تنظيم مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد

السبت 06/فبراير/2021 - 10:10 م
ماساكي نوكي سفير
ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة
Advertisements
أشاد ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، بنجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد،  وذلك على الرغم من الظروف القاسية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وقال : " أود أن أشيد كثيرًا بمصر لنجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لليد علي الرغم من الظروف القاسية بسبب فيروس كورونا " .

وأضاف : "شاهدت المباراة النهائية في يوم 31 يناير الماضي .. نشاط المنتخب الياباني لم يقتصر على اجتياز الدور التمهيدي في هذه البطولة، بل أيضًا كان أول الفرق الأجنبية التي وصلت وزار الأهرامات". 

وتابع قائلًا : " نود أن نذكر الحكومة المصرية علي تعاملهم الكريم ، بما في ذلك استقبال معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب الياباني منذ وصوله إلى مطار القاهرة". 

واختتم حديثه عبر الصفحة الرسمية للسفارة اليابانية قائلا : " يُعد هذا النجاح الكبير لهذه البطولة في مصر مشجعًا للغاية بالنسبة لليابان، التي تستعد بحماس لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو منذ يوم 23 يوليو من العام الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سفير اليابان يشيد بإجراءات تنظيم مصر لمونديال اليد: يمكننا الاستفادة من التجربة

الجماهير عن كأس العالم لليد: مصر قادرة على نجاح البطولة

ناقد رياضى: مصر نظمت بطولة كأس العالم لكرة اليد بشكل يليق بمكانتها

بعد نجاح افتتاح مونديال اليد.. أحمد مجدي: مصر ستظل حاضرة بقوة رغم الظروف الصعبة.. فيديو

مهرجان إخواتي.. شاهد| لاعبو اليابان يحتفلون بالتأهل في مونديال اليد على الطريقة المصرية

صحفي رياضي: مصر نجحت بجدارة فى تنظيم أكبر بطولة لكرة اليد على مستوى العالم

ترشيحاتنا

هل صلاة ركعتي تحية المسجد أولى من الاستماع للخطبة؟

بالأسماء .. وفاة 11 شخصا بينهم عروسان بطريق الكريمات

وزير المالية يكشف نسبة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات.. فيديو

احذر استخدامها.. تعرف على أسوأ 20 كلمة مرور في العالم

ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات فى ناد صحي بالغردقة..تفاصيل

وزير المالية يكشف عن موعد صرف حوافز المعلمين هذا الشهر .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السم في العسل.. جمال شعبان يحذر من السجائر الالكترونية.. فيديو

تصوير ابنتها لارا .. أسما شريف منير تستعرض أناقتها

الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج