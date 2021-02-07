التعليم الإلكتروني وكيفية تطبيق الامتحانات إلكترونيًا.. أستاذ جامعي يوضح المميزات والعيوب.. تباين آراء الطلاب.. والجامعات توفر خطوط إنترنت بالمجان

- أستاذ جامعي يوضح مميزات التعليم الإلكتروني وكيفية تطبيق الامتحانات إلكترونيًا
- تباين آراء الطلاب حول التعلم عن بعد.. والجامعات توفر خطوط بالمجان
قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن التعليم الإلكتروني هو نظام تفاعلي يعتمد على وجود الطلاب وأساتذة الجامعة من خلال توافر شراء منصة إلكترونية، خاصة بكل كلية ويتم فيها أخد الحضور والغياب، وتلقي المناهج التعليمية عن طريق الفيديو كونفرنس خارج الفصل الدراسي التقليدي.
وتتم عملية التعلم الإلكتروني من المنزل، منوها أن كل طالب له كلمة سر واسم مستخدم يمكن من خلاله الدخول إلى منصة الكلية الخاصة به، مشيرا إلى أن بعض الكليات تمتلك منصات تعليمية تتواصل من خلالها مع طلابها بشكل تفاعلي مثل كلية الطب وبعضها من كليات الجامعة.
وأضاف شوقي لـ صدي البلد، أن التعليم الإلكتروني يوفر العديد من المزايا وهي توفير الوقت وسهولة إمكانية التعلم في أي مكان، حيث يستخدم التعليم الإلكتروني برامج لعقد المؤتمرات التعليمية من أي مكان عبر الفيديو، لذلك لن يحتاج الشخص لزيارة الفصل الدراسي، كما يمكنه استخدام أي جهاز إلكتروني، مما يتيح للمتعلم إكمال التدريب الخاص به في أي مكان كان، حتى في أثناء تنقله وسفره وتوفير تكاليف السفر لا يحتاج التعليم الإلكتروني إلى زيارة أي مركز أو معهد لتلقي العلم، لذلك لن يضطر الأفراد إلى تحمل تكاليف السفر الباهظة للتنقل من وإلى المؤسسات التعليمية.
وأكد الخبير التربوي أن تحويل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى إلكتروني أو عن طريق أبحاث لا ينصف الطالب المتميز، مشيرا إلى أن فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وغير عادلة، ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة، موضحا أنه يوجد حلول أيضا لتخطي هذه المرحلة، وهي الامتحانات الالكترونية ويمكن التقييم من خلالها.
وأشار تامر إلى أنه يوجد الكثير من الكليات ذات الكثافة العددية القليلة تلجأ إلى الامتحانات الإلكترونية مثل كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات، مشيرا إلى أن جميع الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد، ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبلهم دون لفت النظر إلى أي شئ آخر والبعد عن الشائعات.
وأشار شوقي إلى أن الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى بنية تحتية قوية داخل الجامعات المصرية، ولا يمكن الاستغناء عن الامتحان بالشكل التقليدي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .
وأوضح أن الجامعات المصرية نجحت الكليات في تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات إلكترونيا وكانت خطوة إيجابية وزادت من تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية ولكن الكثير من الطلاب لجأوا إلى المكتبات لشراء أبحاث لكي يتخطوا المرحلة دون تحصيل المادة العلمية .
وقال عمرو عيد ، طالبة بكلية التجارة ان التعليم عن بعد في الكليات ذات الكثافة العددية لم يحقق النجاح المطلوب للطلاب، لذلك نطالب أن يكون التعليم بالشكل المباشر، مشيرا إلى أنه لم يكن عائقا في الفهم والتعلم.
وأكد محمد خالد ، طالب بكلية الحسابات والمعلومات أن طلاب الكليات العملية لن يتمكنوا من الفهم ولابد من الحضور للجامعة لتعلم الجزء العملي لذلك فالتعليم عن بعد غير مناسب لهم بخلاف مصاريفزالانترنت التي يحتاجها التعلم عن بعد .
وأضاف عبدالله محمد طالب بكلية التربية، ان العالم كله يتجه نحو التعليم الحديث والتكنولوجيا لذلك الطلاب لم يتأقلموا عليه، لكنهم في طريقهم التمكن من التعلم بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية بدأت في توزيع خطوط وباقات إنترنت بالمجان للطلاب للمساهمة في تكاليف التعلم عن بعد.
ونجحت جامعة عين شمس، في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، بهدف توفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب.
وأكّد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنَّ جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية، لافتًا إلى أنَّ هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت وكذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.
وأوضح أنَّ الخدمات التي ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة، يستفيد منها الطلاب الأكثر احتياجًا والذين تشملهم مظلة التكافل الإجتماعي من الجامعة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ توفير خطوط الإنترنت وباقات المحمول لعدد 7200 طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.