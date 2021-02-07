التعليم الإلكتروني وكيفية تطبيق الامتحانات إلكترونيًا.. أستاذ جامعي يوضح المميزات والعيوب.. تباين آراء الطلاب.. والجامعات توفر خطوط إنترنت بالمجان

أستاذ جامعي يوضح مميزات التعليم الإلكتروني وكيفية تطبيق الامتحانات إلكترونيًا

تباين آراء الطلاب حول التعلم عن بعد.. والجامعات توفر خطوط بالمجان





قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن التعليم الإلكتروني هو نظام تفاعلي يعتمد على وجود الطلاب وأساتذة الجامعة من خلال توافر شراء منصة إلكترونية، خاصة بكل كلية ويتم فيها أخد الحضور والغياب، وتلقي المناهج التعليمية عن طريق الفيديو كونفرنس خارج الفصل الدراسي التقليدي.





وتتم عملية التعلم الإلكتروني من المنزل، منوها أن كل طالب له كلمة سر واسم مستخدم يمكن من خلاله الدخول إلى منصة الكلية الخاصة به، مشيرا إلى أن بعض الكليات تمتلك منصات تعليمية تتواصل من خلالها مع طلابها بشكل تفاعلي مثل كلية الطب وبعضها من كليات الجامعة.









وأضاف شوقي لـ صدي البلد، أن التعليم الإلكتروني يوفر العديد من المزايا وهي توفير الوقت وسهولة إمكانية التعلم في أي مكان، حيث يستخدم التعليم الإلكتروني برامج لعقد المؤتمرات التعليمية من أي مكان عبر الفيديو، لذلك لن يحتاج الشخص لزيارة الفصل الدراسي، كما يمكنه استخدام أي جهاز إلكتروني، مما يتيح للمتعلم إكمال التدريب الخاص به في أي مكان كان، حتى في أثناء تنقله وسفره وتوفير تكاليف السفر لا يحتاج التعليم الإلكتروني إلى زيارة أي مركز أو معهد لتلقي العلم، لذلك لن يضطر الأفراد إلى تحمل تكاليف السفر الباهظة للتنقل من وإلى المؤسسات التعليمية.









وأكد الخبير التربوي أن تحويل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى إلكتروني أو عن طريق أبحاث لا ينصف الطالب المتميز، مشيرا إلى أن فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وغير عادلة، ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة، موضحا أنه يوجد حلول أيضا لتخطي هذه المرحلة، وهي الامتحانات الالكترونية ويمكن التقييم من خلالها.

وأشار تامر إلى أنه يوجد الكثير من الكليات ذات الكثافة العددية القليلة تلجأ إلى الامتحانات الإلكترونية مثل كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات، مشيرا إلى أن جميع الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد، ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبلهم دون لفت النظر إلى أي شئ آخر والبعد عن الشائعات.









وأشار شوقي إلى أن الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى بنية تحتية قوية داخل الجامعات المصرية، ولا يمكن الاستغناء عن الامتحان بالشكل التقليدي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .





وأوضح أن الجامعات المصرية نجحت الكليات في تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات إلكترونيا وكانت خطوة إيجابية وزادت من تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية ولكن الكثير من الطلاب لجأوا إلى المكتبات لشراء أبحاث لكي يتخطوا المرحلة دون تحصيل المادة العلمية .













وقال عمرو عيد ، طالبة بكلية التجارة ان التعليم عن بعد في الكليات ذات الكثافة العددية لم يحقق النجاح المطلوب للطلاب، لذلك نطالب أن يكون التعليم بالشكل المباشر، مشيرا إلى أنه لم يكن عائقا في الفهم والتعلم.









وأكد محمد خالد ، طالب بكلية الحسابات والمعلومات أن طلاب الكليات العملية لن يتمكنوا من الفهم ولابد من الحضور للجامعة لتعلم الجزء العملي لذلك فالتعليم عن بعد غير مناسب لهم بخلاف مصاريفزالانترنت التي يحتاجها التعلم عن بعد .





وأضاف عبدالله محمد طالب بكلية التربية، ان العالم كله يتجه نحو التعليم الحديث والتكنولوجيا لذلك الطلاب لم يتأقلموا عليه، لكنهم في طريقهم التمكن من التعلم بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية بدأت في توزيع خطوط وباقات إنترنت بالمجان للطلاب للمساهمة في تكاليف التعلم عن بعد.





ونجحت جامعة عين شمس، في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، بهدف توفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب.





وأكّد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنَّ جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية، لافتًا إلى أنَّ هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت وكذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.





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