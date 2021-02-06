حماة الوطن.. الباز يوجه رسالة نارية لأحمد مكي وكريم عبد العزيز بعد هجوم الإخوان

وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة للفنانين احمد مكي وكريم عبد العزيز، بعد حالة التنمر والابتزاز التي يتعرضان لها من قنوات الإخوان بعد كشف تفاصيل دورهما في مسلسل الاختيار ٢، معقبا: " الفن هو الحامي للذاكرة والموثق للحقيقة".





وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "لا تلتفتوا لما يقوله زومبي الإخوان زوبع، والتافه محمد ناصر ومعتز مطر ".





وأضاف:" أنا أوجه رسالة دعم وتأييد للفنانين، وخاصة الفنان احمد مكي بعد تعرضه لهذا الابتزاز الإخواني، وأقول له لا تلتفت، فانت تحمي ذاكرة الوطن بفنك، فالفن هو الحامي للذاكرة والموثق للحقيقة ".



