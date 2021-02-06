الحوار الموضوع هو الحل.. وزير التجارة الأسبق: لدي معلومات بنقل كايرو آي من الزمالك

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والاستثمار الأسبق، أن مشروع كايرو آي أسهل كثيرا من مشروع كوبري مصر الجديدة، حيث إنه مشروع استثماري وقابل للنقل لأي مكان خارج الزمالك، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك حوار مجتمعي يستحق الإعجاب.





وأضاف "عبد النور"، خلال حديثه عن مشروع "كايرو آي" بالزمالك، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن مواطني حي الزمالك متمسكون بالطابع الخاص بالحي السكني، مشيرًا إلى أن الرأي العام حريص على الحفاظ على الحدائق التراثية، ووسائل الإعلام شاركت في الحوار للحفاظ على تراث الحي.





وأشار إلى أن هناك إستجابة بنقل مشروع "كايرو آي" لمكان بعيد عن الزمالك، مؤكدًا أن هذا يعتبر انتصارا من قبل الدولة المصرية للرأي العام، ويجب التصفيق لها، موضحًا أن الحوار الموضوعي هو الحل، وكان هناك إيجابية من قبل المواطن ومجلس النواب والإعلام في هذا المشروع.



