وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحاول التهرب من مسؤوليتها تجاه أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا حريصة علي عدم التوصل لإتفاق بشأن تشغيل سد النهضة.





وتابع علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة on، :" أنه يتمنى أن تكون إدارة جولات المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة، أفضل في ظل القيادة الجديدة والرئاسة الجديدة للاتحاد الإفريقي.





وأضاف:" السودان تري أنه حال البدء في ملء المرحلة الثانية من سد النهضة دون الوصول لإتفاق مع دول مصر والسودان سيكون تهديدا للأمن القومي على الدولتين، وهو بكل تأكيد سيهدد الأمن المائي في مصر، ولن يكفي احتياجات مصر".





واكمل:"الأمر واضح وإثيوبيا تحاول أن تتهرب من مسؤوليتها أقامت هذا المنشأ دون الاتفاق أو الرجوع لأحد، ويجب أن تكون هناك تعهدات بعدم الإضرار بأي شكل من الأشكال، لأن إقامة سد على نهر النيل يؤدي إلى نقص المياه في الدولتين".