صلاح عبدالله عن الراحل عزت العلايلي: كان مهموما بمصر .. الرائعون لا يرحلون

علق الفنان صلاح عبدالله، على وفاة الفنان الراحل عزت العلايلي، قائلا إنه فنان عظيم تمثيلًا وثقافةً وفكريًا وأخلاقًا وحبًا لزملائه .





واضاف " صلاح عبدالله " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أن آخر مسلسل شارك فيه الراحل، هو مسلسل " قيد عائلي"، معقبا: "نفسي الحلقة الأخيرة من المسلسل تتذاع والناس تشوف عظمة عزت العلايلي في التمثيل".





وأشار الفنان، إلى أن بعد مسلسل "قيد عائلي"، مر الفنان الراحل بظروف صعبة، مضيفا: "ليا الفخر إني أتكرم في دورة باسم الفنان عزت العلايلي"، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة ألقاها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجميع الندوات التي تكرم بها.



