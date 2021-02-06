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صلاح عبدالله عن الراحل عزت العلايلي: كان مهموما بمصر .. الرائعون لا يرحلون

السبت 06/فبراير/2021 - 10:16 م
صلاح عبد الله و عزت
صلاح عبد الله و عزت العلايلى
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ندى رأفت
علق الفنان صلاح عبدالله، على وفاة الفنان الراحل عزت العلايلي، قائلا إنه فنان عظيم تمثيلًا وثقافةً وفكريًا وأخلاقًا وحبًا لزملائه .

واضاف " صلاح عبدالله " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أن آخر مسلسل شارك فيه الراحل، هو مسلسل " قيد عائلي"، معقبا: "نفسي الحلقة الأخيرة من المسلسل تتذاع والناس تشوف عظمة عزت العلايلي في التمثيل".

وأشار الفنان، إلى أن بعد مسلسل "قيد عائلي"، مر الفنان الراحل بظروف صعبة، مضيفا: "ليا الفخر إني أتكرم في دورة باسم الفنان عزت العلايلي"، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة ألقاها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجميع الندوات التي تكرم بها.

وتابع "عبدالله"، قائلًا: "اللي يقعد مع عزت العلايلي ميزهقش، كنا بنسمع تاريخ مصر كله، لأنه كان مهموما بمصر، والرائعون لا يرحلون".
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