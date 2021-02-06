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منى عمر: كلمة الرئيس السيسي شملت كل الموضوعات التي تشغل قارة إفريقيا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:17 م
السفيرة منى عمر،
السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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إسراء صبري
قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال القمة الأفريقية شملت كافة الموضوعات التي تشغل القارة، من ضمنهم جائحة كورونا والبنية الأساسية للدول، الذي يعد من ضمن الأولويات الهامة للقارة الأفريقية.

وأكملت: المفاوضة الخاصة بالبنية التحتية في الاتحاد الافريقي هي مصرية، وفيما يخص أجندة 2036 الخاصة بالاتحاد الأفريقي تشمل كافة الموضوعات الخاصة بالقارة الأفريقية، منوه إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى موضوع سد النهضة أيضا.

وتابعت "عمر" خلال حوارها ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، أن زيارة رئيس الكونغو إلى مصر جاء من أجل دراسة الأمور الخاصة بالقمة الأفريقية، معقبة: الرئيس السيسي أكد أن مصر تعد مركز للفنون والتراث والثقافة ليس في أفريقيا فقط لكن في العالم اجمع.

واسترسلت: الاتحاد الأفريقي يوفر خبراء فنيين متخصصين من أجل الوصول إلى نقاط توافقية لحل أزمة سد النهضة، معقبة: في حالة فشل المتخصصين يقوم رئيس الاتحاد الأفريقي باتصالات ثنائية لحل الأزمة، ونأمل أن يكون هناك حل بالفعل.
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