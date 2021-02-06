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أخبار العالم

بعد استهدافها.. القوات التركية تمشط طريق شمال سوريا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:08 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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قسم الخارجي
أفادت شبكة "حلب اليوم" الإخبارية السورية اليوم السبت، بانتشار القوات التركية على طريق إدلب – باب الهوى شمالي سوريا، وذلك لتمشيط الطريق.

وأوضحت الشبكة أن القوات التركية أجرت تفقدًا لطريق إدلب – باب الهوى، مشيرًا إلى أن العناصر انتشروا على طرفيه الطريق وعملوا على تمشيطه بشكل دقيق.

وكان مسلحون مجهولون استهدفوا في وقت سابق، رتلًا عسكريًا للقوات التركية على طريق إدلب – باب الهوى، دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع تركية مسيرة في عين عيسى السورية، وذلك على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد". 

فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية في الساعات الأولي من صباح اليوم، السبت، حيث يتكون من نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وأشار المرصد السوري إلى أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8185 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبحسب المرصد السوري ارتفع  أيضا عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11685 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

فيما أشار  المرصد السوري أن إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرًا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.
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