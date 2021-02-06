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القومي للمرأة: ختان الإناث عادة متأصلة في مصر وهذه عقوبة مرتكبها ..فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 10:13 م
ختان الإناث
ختان الإناث
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إبراهيم القادري

قالت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، ان ظاهرة ختان الإناث متأصلة في المجتمع وقانون عقوبة ختان الإناث مر بالعديد من المراحل وتم تغليظ عقوبة ختان الإناث عام 2016 وتم تحويلها من قضية جنح إلى قضية جنايات وكنا سعداء جدا بذلك .

وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن نسبة ختان الإناث قلت ولكن رغم كل ما قمنا به من أجل منع هذه الظاهرة ولكنها مازالت تحدث وتلقينا 3 آلاف اتصال وأكثر من 300 استغاثة بسبب قضية ختان الإناث على مدار العام الماضي  .

وأوضحت مايا مرسي ، أن القيادة السياسية تساند جميع قضايا المرأة بصفة عامة وتدعم المرأة وهناك قوانين جديدة أمام البرلمان الجديد من اجل المرأة وما يخصها وتم تغليظ عقوبة ختان الاناث الي اكثر من 7 سنوات حبس واذا ادى الى موت 10 سنوات حبس .
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