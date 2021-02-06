نائب يتقدم بطلب لمناقشة أزمة الصيادين

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة " وزارة القوى العاملة " بشأن الصيادين وأزماتهم كعمالة غير منتظمة وعدم وجود تأمين لهم وهم فئة من المجتمع تحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية ومادية تؤمن لهم حياة مستقرة.





وأشار عصام فى طلبه إلى أنه تقدم بطلب المناقشة على ضوء مبادرة «صيادى مصر» التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة والجولات التي قام بها وزير القوى العاملة ولقاؤه بتجمعات الصيادين، في مدن محافظة البحر الأحمر والسويس وبحيرة ناصر بأسوان وبحيرة مريوط بالإسكندرية ومحافظة بورسعيد.





وطالب عضو مجلس النواب بضرورة الوقوف على أحوالهم، والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم عن طريق نقابتهم وممثليهم.







