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حقوق الإنسان بالنواب: الكونجرس يحاول فتح أبوابه أمام الإخوان

السبت 06/فبراير/2021 - 10:18 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
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محمد القاضي
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك محاولات لفتح أبواب الكونجرس الأمريكي لدخول الإخوان، موضحًا أن هذا استكمال لرؤية يتم تنفيذها على مراحل مختلفة، مشددًا على أن مالينوفسكي المسئول عن دخول الإخوان الكونجرس كان أحد أذرع إدارة أوباما في السياسة الخارجية.

وأضاف رضوان، خلال حديثه عن تكوين مجموعة من الكونجرس الأمريكي لمتابعة حقوق الإنسان في مصر، بمداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن هناك إعلان إلى تكوين مجموعة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن مراقبة حقوق الإنسان من قبل الكونجرس يعتبر تدخل سافر في الشأن الداخلي لسيادة دولة على  أرضيها.

وتابع: "إدعى الكونجرس بأنهم مظلة الديمقراطية في العالم ويخاولون بسط رؤيتهم دون التحرك في زيارة واحدة لمجلس النواب المصري المنتخب"، مؤكدًا أن بحث الكونجرس الأمريكي عن حقوق الإنسان في مصر يأتي من خلال معومات غير موثقة تدعم الإدعاءات بدون اتصال مع الجهات الأخرى، مشددًا على أن هناك رؤى لعمل لقاءات ثنائية لعرض حقيقة حقوق الإنسان في مصر والتحديات التي واجهتها مصر.

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