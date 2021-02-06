صحيفة كويتية: الحكومة تخطط لإلغاء المناصب بدرجة وزير

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، بأن الحكومة تتجه لإلغاء المناصب بدرجة وزير، وذلك في إطار التعديلات التي تتم لإعادة الهيكلة الإدارية في القطاع الحكومي.





وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "الرفيعة" إنه مع دخول مرسوم "إنهاء العمل بمراسيم التعيين على درجة وزير" حيز التنفيذ نهاية يناير الماضي، سينتهي هذا المسمى من أروقة الجهات الحكومية، ولن تكون هناك أي تعيينات جديدة وفق هذه الدرجة.



